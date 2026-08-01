Moro reforça aliança com Bolsonaro e declara apoio à candidatura de Flávio ao Planalto

Ex-juiz foi oficializado como candidato do PL ao governo do Paraná e afirmou que a volta de Lula ao poder representa uma "tragédia moral e econômica" para o país

O ex-juiz Sergio Moro foi oficializado neste sábado (1º) como candidato do PL ao governo do Paraná e aproveitou o evento para reforçar a aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e declarar apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Durante o discurso, Moro afirmou que o grupo político está unido em torno do projeto de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste ano e eleger Flávio ao Palácio do Planalto.

“É importantíssimo para o nosso país a derrota do Lula. A volta do Lula é uma tragédia moral e econômica para o nosso país, como nós estamos assistindo. Eu acompanhei o presidente Jair Bolsonaro naqueles debates presidenciais. Desde então, nós iniciamos uma reaproximação e agora estamos unidos nesse projeto maior. Nós vamos lutar, sim, para derrotar o Lula e eleger o nosso pré-candidato à Presidência, o Flávio Bolsonaro”, afirmou.

A convenção também confirmou o deputado federal Felipe Barros (PL) e o ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Novo) como candidatos ao Senado pelo Paraná.

A declaração de Moro ocorre em meio ao esforço do PL para consolidar apoios regionais à candidatura de Flávio Bolsonaro. Nos últimos dias, lideranças do partido têm participado de convenções estaduais para reforçar a aliança em torno da chapa presidencial e das candidaturas aos governos estaduais.