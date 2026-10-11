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‘Nosso compromisso é aprovar fim da escala 6X1 na quarta’, diz Camilo Santana

"Nunca tivemos maioria no Congresso, nem no Senado e nem na Câmara, e aprovamos todos os projetos que foram encaminhados", ponderou o porta-voz da campanha petista

Estadão Conteúdo

Lula e Camilo Santana
Lula e Camilo Santana Foto/reprodução: Ricardo Stuckert/Presidência

O novo porta-voz da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), senador Camilo Santana (PT-CE), disse que o governo está comprometido em aprovar nesta quarta-feira a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com o fim da escala de trabalho 6×1. Em conversa com jornalistas neste domingo, 11, ele ponderou que o “os votos são dos senadores”, mas que o governo nunca teve maioria do Congresso e sempre aprovou os projetos encaminhados. Também ressaltou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está “muito focado” na aprovação.

“Nunca tivemos maioria no Congresso, nem no Senado e nem na Câmara, e aprovamos todos os projetos que foram encaminhados, inclusive a reforma tributária. No Ministério da Educação, todos os projetos que encaminhamos – escola de tempo integral, o Pé-de-Meia, o novo Plano Nacional de Educação – nós aprovamos. A capacidade que o presidente Lula tem de diálogo é muito grande, independente da formação da Câmara e do Senado, vamos continuar dialogando”, afirmou.

Santana disse ainda que, ao longo deste domingo, serão realizados mais de 300 atos de campanha em todo o País. Segundo o balanço da campanha de Lula, na última semana foram realizados mais de 1 mil atos. “São atos voluntários, de estudantes, movimentos sociais. São atos em defesa da democracia, em defesa do presidente Lula, para dizer que queremos o fim da escala 6×1, que somos contra o ‘tesouraço’ de R$ 250 bilhões que o Flávio Bolsonaro (PL) está propondo”, disse o senador.

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