Novo Ministério da Segurança Pública: o que Lula propõe para o quarto mandato?

Presidente defende recriação de uma pasta exclusiva para a área; proposta está ligada à discussão sobre competências e coordenação das políticas de segurança

A criação de um Ministério da Segurança Pública exclusivo para a área está entre as propostas defendidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o quarto mandato. O presidente mencionou a medida na campanha de 2026, ao lado da discussão de uma proposta de emenda à Constituição para reorganizar a atuação da União e dos demais entes federativos no combate à criminalidade.

A promessa não significa que uma nova pasta tenha sido instituída com o resultado da eleição. A eventual mudança exige decisões administrativas, definição de estrutura e articulação política. Também precisará ser compatibilizada com as competências constitucionais de estados, municípios e governo federal.

O que mudaria na organização do governo

A proposta separaria a segurança pública em uma estrutura ministerial própria, com direção política e administrativa dedicada ao tema. Na campanha, Lula apresentou o novo ministério como parte de uma resposta às demandas por maior coordenação nacional no enfrentamento ao crime e às organizações criminosas.

Uma pasta exclusiva, isoladamente, não altera as atribuições das polícias estaduais nem transfere automaticamente para Brasília a gestão cotidiana da segurança. Questões como integração de informações, divisão de responsabilidades e financiamento precisariam ser tratadas em normas e políticas específicas.

Relação com a PEC da Segurança Pública

O debate envolve também a proposta de alteração constitucional defendida pelo governo para ampliar e organizar a cooperação entre órgãos federais e estaduais. Mudanças na Constituição exigem aprovação de três quintos dos votos dos deputados e dos senadores, em dois turnos em cada Casa.

Na Câmara eleita em 2026, o PL terá 121 das 513 cadeiras, e a Federação Brasil da Esperança, que inclui o PT, contará com 88. No Senado, o PL terá 28 dos 81 integrantes, e o PT, nove. Isso significa que o governo precisará compor uma maioria mais ampla para aprovar uma PEC.

A Jovem Pan reuniu as propostas no levantamento das prioridades anunciadas por Lula para o quarto mandato e na cobertura de seu plano de governo. O alcance do novo ministério dependerá do desenho institucional que o Executivo apresentar.