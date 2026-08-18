‘Nunca vi um trabalho sério’, diz Haddad sobre segurança pública de SP

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) criticou nesta terça-feira (18) a política de segurança pública do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e afirmou nunca ter visto “um trabalho sério” na área durante a atual gestão. A declaração foi dada durante sabatina eleitoral promovida pela Jovem Pan.

“Eu nunca vi um trabalho sério ser feito em segurança pública aqui no estado de São Paulo em muito tempo, sobretudo nesse governo, que começou indicando mal o comandante da Polícia Militar.” Além disso, Haddad também criticou a defasagem tecnológica da Polícia Civil do estado, dizendo que a mesma se encontra “em frangalhos”.

“Menos de 5% dos crimes são elucidados,como você vai viver sem segurança?”, disse o candidato. O petista ainda foi contra o modelo adotado por Tarcísio, criticando a falta de diálogo da esfera estadual com o judiciário. “Alguma vez você viu uma reunião de trabalho acontecer? Polícia Militar, Polícia Civil, Poder judiciário, Polícia Federal (…) eu não vejo isso acontecer”, completou.