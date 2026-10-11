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PF abre inquérito para apurar vazamento de foto de senador em piscina com políticos do Centrão

A PF decidiu abrir inquérito após uma representação de Weverton Rocha

Estadão Conteúdo

PF abre inquérito para apurar vazamento de foto de senador em piscina com políticos do Centrão
PF abre inquérito para apurar vazamento de foto de senador em piscina com políticos do Centrão Reprodução

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o vazamento de uma foto encontrada no celular do senador Weverton Rocha (PDT-MA) em uma piscina com outros políticos do Centrão na casa do advogado Willer Tomaz. A foto foi extraída pela PF no conteúdo do celular de Weverton Rocha após ele ter sido alvo de busca e apreensão na investigação sobre suspeitas de desvios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e divulgada em reportagem da Revista Piauí.

A PF decidiu abrir inquérito após uma representação do senador Weverton Rocha. Na abertura da apuração, a PF apontou que a foto na piscina estava em um inquérito sigiloso e que a documentação não tinha sido fornecida ainda a advogados. A abertura do inquérito foi comunicada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Uma das primeiras diligências a ser realizada será a colheita do depoimento do delegado responsável pelo caso.

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