PGR pede para arquivar depoimento de Vorcaro em que ele diz ter sofrido supostas ameaças

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (2) pelo gabinete do ministro André Mendonça, do STF

A Procuradoria Geral da República (PGR) pediu nesta quarta-feira (2) para que o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, em que ele diz ter sofrido supostas ameaças seja arquivado.

Mais cedo, o gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou que Daniel Vorcaro prestou depoimento por “estar sofrendo graves intimações” e “solicitou ser ouvido com urgência”.

A oitiva teria acontecido na semana passada, na quinta-feira (27). Segundo a nota do gabinete, houve a presença de um representante do Ministério Público, mas não a presença da Polícia Federal (PF), equipe responsável pela investigação de Vorcaro, para a “garantia da incolumidade física e psicológica do depoente”.

“A não convocação de agentes policiais seguiu essa mesma diretriz de proteção, e não qualquer escolha de conveniência do gabinete.”

Nota do gabinete de Mendonça

Segundo a PGR, o depoimento não contém informações probatórias suficientes para seguir com investigações já em curso.”Do exame acurado dos termos da oitiva prestada, constata-se que o declarante não noticiou fato concreto ou juridicamente delimitado capaz de impulsionar providências investigativas próprias, tampouco conferiu o mínimo elemento de verossimilhança às assertivas ali formuladas”, escreveu a PGR.

Vorcaro e Mendonça

Mensagens e áudios extraídos do celular de Vorcaro mostram que o banqueiro se reuniu com André Mendonça em 14 de março de 2025, em São Paulo. O encontro durou cerca de duas horas e, segundo o material, ocorreu no endereço de um instituto fundado pelo ministro.

A aproximação foi articulada ao longo de semanas pelo advogado Ciro Rocha Soares e pelo deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP). Em um áudio enviado a Vorcaro em 8 de fevereiro de 2025, Ciro afirmou que estava trabalhando em favor do banqueiro e relatou ter levado Mendonça a uma alfaiataria. O advogado também enviou uma fotografia ao lado do ministro.

As mensagens indicam que Ciro e Cezinha haviam conversado com Mendonça sobre questões relacionadas aos problemas enfrentados pelo Banco Master no Banco Central. Em outro áudio, Ciro afirmou ter conversado com o ministro sobre a situação do banco e disse que Mendonça queria receber Vorcaro. “O André Mendonça disse que quer te receber junto comigo”, afirmou.