A ideia da gestão municipal é realizar um evento nos moldes do projeto 'Todo Mundo no Rio'

A Prefeitura de São Paulo comunicou ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) que está programado um megashow internacional gratuito na Avenida Paulista para 30 de janeiro de 2027, no sábado que antecede o carnaval. Inicialmente, a gestão municipal pretendia realizar o evento em 2026, mas o plano acabou adiado para o próximo ano.

Na segunda-feira (16), o promotor Daniel Menezes da Rocha Crioulo, da 1ª Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital, instaurou um Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PAA) e determinou que a Prefeitura de São Paulo apresente esclarecimentos sobre o evento, por meio da Secretária Municipal de Governo, no prazo de 15 dias após a notificação.

A portaria, à qual o Estadão teve acesso, não informa quais seriam as atrações nem o formato do megashow. Em entrevistas ao longo deste ano, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), chegou a afirmar que a gestão municipal considerava nomes como as bandas U2, The Rolling Stones e Coldplay e o cantor Bruno Mars.

A ideia da gestão municipal é realizar um evento nos moldes do projeto “Todo Mundo no Rio”, criado pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024, durante a gestão de Eduardo Paes (PSD). A cidade já recebeu, na praia de Copacabana, três megashows gratuitos, de Madonna, Lady Gaga e Shakira, que atraíram milhões de pessoas.

Procurada, a Prefeitura de São Paulo não retornou às tentativas de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

Na portaria, Crioulo afirmou que o evento “ostenta natureza de megaevento com expressiva aglomeração popular” e demanda “planejamento técnico prévio, integração interagências e fiscalização rigorosa quanto à capacidade de suporte da infraestrutura urbana, plano de evacuação, mobilidade, funcionamento do sistema de transporte coletivo e preservação irrestrita do acesso hospitalar ao longo do eixo viário e imediações”.

O promotor também chamou a atenção para uma cláusula do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que prevê multa de R$ 100 mil por obrigação descumprida ou omissão fiscalizatória do poder público em relação aos promotores do evento.

Desde 2007, um TAC limitava a três o número de grandes eventos que poderiam ser realizados anualmente na Avenida Paulista: a Parada do Orgulho LGBT+, a Corrida de São Silvestre e o Réveillon. No início deste ano, no entanto, a Prefeitura de São Paulo afirmou que pretendia realizar um megashow internacional gratuito na via e que negociaria a liberação com o MP-SP.

Em fevereiro, a gestão municipal anunciou que havia assinado um aditamento ao TAC para permitir a realização de mais dois grandes eventos por ano na Avenida Paulista. Na época, a prefeitura afirmou que o acordo possibilitaria a realização de um megashow já no segundo semestre de 2026.

O Conselho Superior do MP-SP homologou a TAC em maio, mas estabeleceu condicionantes em relação ao texto negociado com a prefeitura. Entre elas, estava a previsão de que os custos dos eventos não fossem pagos com recursos públicos. Em junho, a gestão municipal contestou algumas das exigências e apresentou um embargo de declaração. Associações de moradores da região também questionaram o acordo.

Em julho, em meio à demora na tramitação dos recursos, Nunes responsabilizou “indivíduos com questões pessoais” no MP-SP e no Poder Judiciário pela dificuldade de realizar o evento. “Não consigo fazer um negócio para atrair emprego, para gerar renda, gerar emprego, porque eles ficam postergando. Eles precisam me deixar cuidar da cidade”, afirmou o prefeito na época, em entrevista à rádio Bandeirantes.

O julgamento dos embargos foi concluído em agosto, quando os recursos foram rejeitados. Após a decisão, a Prefeitura de São Paulo afirmou que retomaria as negociações com empresas promotoras de grandes shows internacionais. No entanto, um dia depois, Nunes afirmou que o plano ficaria para 2027 porque grandes artistas não tinham mais disponibilidade na agenda para este ano.