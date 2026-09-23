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Quaest: Paes tem 36% e Ruas, 23% na disputa pelo governo do RJ

Diferença entre os dois cai de 21 para 13 pontos; variação de Ruas supera a margem de erro do levantamento

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O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD)
O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) Tomaz Silva/Agência Brasil

Na comparação com o levantamento divulgado em 8 de setembro, Paes passou de 39% para 36%, oscilação no limite da margem de erro de três pontos percentuais. Já Ruas subiu de 18% para 23%, avanço de cinco pontos, superior à margem de erro.

Com isso, a diferença entre os dois caiu de 21 para 13 pontos percentuais.

Na terceira colocação, Garotinho (Republicanos) aparece com 8%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Cyro Garcia (PSTU) tem 1%, ante 2% anteriormente. William Siri (PSOL), Coronel Busnello (Missão) e André Marinho (Novo) permanecem com 1%. Juliete Pantoja (UP) passou de 0% para 1%.

Confira os números

  • Eduardo Paes (PSD): 36% — eram 39%
  • Douglas Ruas (PL): 23% — eram 18%
  • Garotinho (Republicanos): 8% — eram 8%
  • Cyro Garcia (PSTU): 1% — eram 2%
  • William Siri (PSOL): 1% — era 1%
  • Coronel Busnello (Missão): 1% — era 1%
  • André Marinho (Novo): 1% — era 1%
  • Juliete Pantoja (UP): 1% — era 0%
  • Luan Monteiro (PCO): 0% — era 0%
  • Indecisos: 16% — eram 16%
  • Branco, nulo ou não vai votar: 12% — eram 14%

A Quaest ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04982/2026.

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