Quaest: Paes tem 36% e Ruas, 23% na disputa pelo governo do RJ
Na comparação com o levantamento divulgado em 8 de setembro, Paes passou de 39% para 36%, oscilação no limite da margem de erro de três pontos percentuais. Já Ruas subiu de 18% para 23%, avanço de cinco pontos, superior à margem de erro.
Com isso, a diferença entre os dois caiu de 21 para 13 pontos percentuais.
Na terceira colocação, Garotinho (Republicanos) aparece com 8%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Cyro Garcia (PSTU) tem 1%, ante 2% anteriormente. William Siri (PSOL), Coronel Busnello (Missão) e André Marinho (Novo) permanecem com 1%. Juliete Pantoja (UP) passou de 0% para 1%.
Confira os números
- Eduardo Paes (PSD): 36% — eram 39%
- Douglas Ruas (PL): 23% — eram 18%
- Garotinho (Republicanos): 8% — eram 8%
- Cyro Garcia (PSTU): 1% — eram 2%
- William Siri (PSOL): 1% — era 1%
- Coronel Busnello (Missão): 1% — era 1%
- André Marinho (Novo): 1% — era 1%
- Juliete Pantoja (UP): 1% — era 0%
- Luan Monteiro (PCO): 0% — era 0%
- Indecisos: 16% — eram 16%
- Branco, nulo ou não vai votar: 12% — eram 14%
A Quaest ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04982/2026.
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