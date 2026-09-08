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Quaest: Tarcísio tem 42%; Haddad, 27% em 1º turno ao governo de SP

Pesquisa mostrou que o atual chefe do Executivo paulista oscilou dois pontos percentuais ante a última rodada

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Prismada Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad
Vantagem de Tarcísio sobre Haddad oscilou para 15 pontos percentuais MARINA UEZIMA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO/Lula Marques/Agência Brasil

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8) mostrou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 42% das intenções de voto no primeiro turno do Executivo paulista. O ex-ministro Fernando Haddad (PT) aparece na sequência com 27%.

Em comparação com a rodada anterior, de 25 de agosto, Tarcísio oscilou dois pontos percentuais. Já Haddad manteve o mesmo percentual.

Assim, a vantagem do governador sobre o ex-ministro foi de 13 para 15 pontos percentuais.

Empatados com 1% estão:

  • Carlos Machado (PCB);
  • Izadora Dias (PCO);
  • Policial Edjane (Agir).

A candidata da Unidade Popular (UP), Viviane Mendes, não pontuou.

De 4 a 7 de setembro, a Quaest entrevistou 1.800 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2 de setembro com o número SP-00959/2026.

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