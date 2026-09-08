Quaest: Tarcísio tem 42%; Haddad, 27% em 1º turno ao governo de SP
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8) mostrou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 42% das intenções de voto no primeiro turno do Executivo paulista. O ex-ministro Fernando Haddad (PT) aparece na sequência com 27%.
Em comparação com a rodada anterior, de 25 de agosto, Tarcísio oscilou dois pontos percentuais. Já Haddad manteve o mesmo percentual.
Assim, a vantagem do governador sobre o ex-ministro foi de 13 para 15 pontos percentuais.
Empatados com 1% estão:
- Carlos Machado (PCB);
- Izadora Dias (PCO);
- Policial Edjane (Agir).
A candidata da Unidade Popular (UP), Viviane Mendes, não pontuou.
De 4 a 7 de setembro, a Quaest entrevistou 1.800 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2 de setembro com o número SP-00959/2026.
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