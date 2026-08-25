Quaest: Tarcísio tem 40%; Haddad, 27%, no 1º turno de SP

Pesquisa mostrou que os candidatos ao Palácio dos Bandeirantes estão isolados na liderança do pleito estadual

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 40% das intenções de voto na disputa pela reeleição, ante 27% do ex-ministro Fernando Haddad (PT), segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25). Policial Edjane (Agir) aparece com 2%.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada em 29 de julho, Tarcísio oscilou um ponto porcentual para baixo, de 41% para 40%, enquanto Haddad variou um ponto para cima, de 26% para 27%. Com isso, a vantagem numérica do governador passou de 15 para 13 pontos percentuais. As movimentações ocorreram dentro da margem de erro.

Tarcísio e Haddad permanecem isolados nas duas primeiras posições. A pesquisa também testou as candidaturas de Vera Lúcia (PSTU), Carlos Machado (PCB), Vivian Mendes (UP) e Izadora Dias (PCO).

O levantamento ouviu presencialmente 1.800 eleitores paulistas entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Globo Comunicação e Participações e está registrada na Justiça Eleitoral sob os números SP-06946/2026 e BR-09818/2026.