Quais aliados de Flávio Bolsonaro reconheceram a vitória de Lula?

João Doria e Ronaldo Caiado, que apoiaram o candidato do PL, aceitaram a decisão das urnas; posição contrasta com declaração do presidenciável derrotado

A decisão de Flávio Bolsonaro (PL) de não reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno de 2026 não foi acompanhada por todos os nomes que o apoiaram. Entre os aliados que reconheceram publicamente o resultado estão o ex-governador de São Paulo João Doria e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ambos haviam apoiado a candidatura de Flávio, mas defenderam respeito à manifestação dos eleitores depois da divulgação dos números.

Lula foi reeleito com 64.256.232 votos, ou 51,79% dos válidos. Flávio recebeu 59.826.041, o equivalente a 48,21%. A diferença de 4.430.191 votos foi anunciada após uma eleição marcada por questionamentos sobre a extensão do horário de funcionamento de algumas seções.

Doria pede união após o resultado

João Doria reconheceu a vitória de Lula e fez um apelo pela união do país. O posicionamento foi registrado pela Jovem Pan depois de o candidato do PL afirmar que não reconheceria o desfecho da disputa presidencial. Doria havia defendido Flávio na corrida eleitoral, o que tornou sua manifestação um contraponto dentro do próprio campo de apoios do senador.

Ronaldo Caiado também reconheceu a eleição de Lula. Ao comentar o resultado, o governador afirmou que os políticos devem se curvar à decisão da maioria. O gesto ocorreu apesar do apoio dado por Caiado a Flávio durante a campanha.

O debate entre os aliados de Flávio

A Jovem Pan apurou que integrantes da campanha e aliados discordaram sobre como reagir à derrota. Alguns defendiam cautela diante do resultado, enquanto outros apoiavam uma linha mais dura. A posição do candidato se concentrou nos questionamentos à prorrogação do horário de votação, autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal.

Reconhecer a vitória do adversário não significa aderir ao programa de governo do vencedor nem abandonar a oposição. Os políticos podem respeitar o resultado das urnas e, ao mesmo tempo, manter divergências políticas com o presidente reeleito.

As manifestações foram registradas pela Jovem Pan nas reportagens sobre o reconhecimento de Doria e a posição de Caiado após o segundo turno. A discussão interna sobre a decisão de Flávio também foi apurada pelo portal.