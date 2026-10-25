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Quais municípios deram os maiores percentuais a Flávio Bolsonaro no primeiro turno

Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, liderou o ranking com 87,02%; oito das dez cidades ficam no Sul

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Flávio Bolsonaro durante coletiva de imprensa
Flávio Bolsonaro durante entrevista coletiva Bruno Peres/Agência Brasil

Os maiores percentuais municipais de Flávio Bolsonaro (PL) ficaram concentrados principalmente no Sul do país.

Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, liderou com 87,02% dos votos válidos. Novo Progresso, no Pará, veio em seguida, com 84,13%.

Quatro Pontes, no Paraná, registrou 83,35%, enquanto Nova Bassano, no Rio Grande do Sul, deu 83,19% ao senador.

Também aparecem Vespasiano Corrêa, Pinto Bandeira, Itanhangá, Nova Santa Rosa, Arroio do Padre e Monte Belo do Sul.

Seis das dez cidades ficam no Rio Grande do Sul e duas no Paraná. O ranking reforça a força de Flávio em municípios do Sul.

No agregado estadual, porém, o maior percentual do candidato ocorreu em Roraima, com 71,06%, mostrando que os mapas municipal e estadual apresentam padrões diferentes.

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