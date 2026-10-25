Quais municípios deram os maiores percentuais a Flávio Bolsonaro no primeiro turno

Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, liderou o ranking com 87,02%; oito das dez cidades ficam no Sul

Os maiores percentuais municipais de Flávio Bolsonaro (PL) ficaram concentrados principalmente no Sul do país.

Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, liderou com 87,02% dos votos válidos. Novo Progresso, no Pará, veio em seguida, com 84,13%.

Quatro Pontes, no Paraná, registrou 83,35%, enquanto Nova Bassano, no Rio Grande do Sul, deu 83,19% ao senador.

Também aparecem Vespasiano Corrêa, Pinto Bandeira, Itanhangá, Nova Santa Rosa, Arroio do Padre e Monte Belo do Sul.

Seis das dez cidades ficam no Rio Grande do Sul e duas no Paraná. O ranking reforça a força de Flávio em municípios do Sul.

No agregado estadual, porém, o maior percentual do candidato ocorreu em Roraima, com 71,06%, mostrando que os mapas municipal e estadual apresentam padrões diferentes.