Quais municípios deram os maiores percentuais a Flávio Bolsonaro no primeiro turno
Os maiores percentuais municipais de Flávio Bolsonaro (PL) ficaram concentrados principalmente no Sul do país.
Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, liderou com 87,02% dos votos válidos. Novo Progresso, no Pará, veio em seguida, com 84,13%.
Quatro Pontes, no Paraná, registrou 83,35%, enquanto Nova Bassano, no Rio Grande do Sul, deu 83,19% ao senador.
Também aparecem Vespasiano Corrêa, Pinto Bandeira, Itanhangá, Nova Santa Rosa, Arroio do Padre e Monte Belo do Sul.
Seis das dez cidades ficam no Rio Grande do Sul e duas no Paraná. O ranking reforça a força de Flávio em municípios do Sul.
No agregado estadual, porém, o maior percentual do candidato ocorreu em Roraima, com 71,06%, mostrando que os mapas municipal e estadual apresentam padrões diferentes.
continue lendo
- Como votar no segundo turno: guia rápido para usar a urna eletrônica Jovem Pan · há 13 minutos
- Flávio lidera votação no exterior, mas Lula vence em mais países; veja números Jovem Pan · há 17 minutos
- Como funciona a transição entre um presidente e outro Jovem Pan · há 23 minutos
- Quem são os vices de Lula e Flávio Bolsonaro e o que eles acrescentam às chapas? Jovem Pan · há 43 minutos