Quem estiver na fila às 17h ainda consegue votar? Entenda a regra
A votação termina às 17h, pelo horário de Brasília, mas quem já estiver na fila nesse momento poderá votar.
A mesa receptora organiza a fila e adota o procedimento previsto pela Justiça Eleitoral para identificar quem chegou antes do encerramento.
Depois desse marco, novos eleitores não podem ingressar para votar.
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