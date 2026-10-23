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Quem estiver na fila às 17h ainda consegue votar? Entenda a regra

Eleitores que chegaram antes do encerramento continuam habilitados a votar mesmo após o fechamento dos portões

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Urna eletrônica Antonio Augusto/TSE

A votação termina às 17h, pelo horário de Brasília, mas quem já estiver na fila nesse momento poderá votar.

A mesa receptora organiza a fila e adota o procedimento previsto pela Justiça Eleitoral para identificar quem chegou antes do encerramento.

Depois desse marco, novos eleitores não podem ingressar para votar.

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