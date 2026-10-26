Reforma política no quarto mandato: quais mudanças Lula defende?

Plano de governo inclui mudanças no sistema político e críticas à forma de destinação de emendas parlamentares; propostas dependem do Congresso

A reforma política aparece entre os compromissos registrados no plano de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o mandato de 2027 a 2030. O documento apresentado durante a campanha trata da necessidade de mudanças nas regras e no funcionamento do sistema político, em um contexto marcado pelas discussões sobre emendas parlamentares, distribuição de recursos e relações entre Executivo e Legislativo.

A reeleição do presidente não altera, por si só, as normas eleitorais nem a organização do Congresso Nacional. Qualquer mudança dependerá de uma proposta concreta, discussão parlamentar e aprovação segundo as regras previstas para cada tipo de alteração.

O que está no plano de governo

Conforme a reportagem da Jovem Pan sobre o programa apresentado por Lula, o presidente defende uma reforma política e critica mecanismos de distribuição de recursos associados ao chamado orçamento secreto. O tema envolve transparência, critérios de destinação de verbas e equilíbrio entre os poderes na definição do Orçamento.

O plano também apresenta compromissos em outras áreas, como a retomada da atuação da Petrobras na distribuição de combustíveis. No caso da reforma política, a amplitude do termo exige que cada eventual projeto seja examinado individualmente: o anúncio não define automaticamente quais dispositivos da legislação serão modificados.

Quem terá de aprovar as mudanças

Em matérias que alterem a Constituição, serão necessários pelo menos 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 no Senado, em dois turnos em cada Casa. Mudanças feitas por lei seguem procedimentos próprios, com quórum variável conforme a natureza da proposição.

A relação com o Parlamento será decisiva. O PL terá 121 deputados e 28 senadores a partir de 2027, enquanto a Federação Brasil da Esperança, integrada pelo PT, contará com 88 deputados, e o PT, com nove senadores. O governo não controla sozinho os votos necessários para uma mudança constitucional.

A Jovem Pan detalhou o conteúdo no texto sobre o plano de Lula, a reforma política e as propostas para a Petrobras e reuniu o contexto da nova relação entre governo e Congresso.

O próximo passo será verificar quais mudanças o Executivo efetivamente encaminhará e em que ordem, distinguindo as diretrizes eleitorais das propostas em tramitação.