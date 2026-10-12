TSE manda Flávio Bolsonaro apagar vídeo falso sobre drogas em ato pró-Lula na Paulista

O ministro Marco Aurélio Bellizze, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) remova do seu perfil em até 24 horas um vídeo que continha a falsa acusação de que uma pessoa estaria consumindo cocaína durante manifestação em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Avenida Paulista neste domingo (11).

A decisão, publicada nesta segunda-feira (12) também atinge o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), Pablo Marçal e o deputado federal eleito Rony Gabriel (Podemos-RS). O candidato do PL ainda não se manifestou.

O PT recorreu à Corte eleitoral pedindo a retirada do vídeo, já que esse material tinha sido publicado nas redes sociais, numa conta no X, um dia antes da manifestação, no dia 10 de outubro, por usuário do Chile.

Bellizze falou que pode ter ocorrido “grave manipulação por descontextualização”.

“Essa forma de apresentação falsa e manipulada dos fatos, mesclando acontecimentos reais e situações que de fato não ocorreram é extremamente deletéria e pode caracterizar, como no caso dos autos, grave manipulação por descontextualização: a reutilização de imagem preexistente, associada a evento posterior, para conferir aparência de prova a uma afirmação sobre esse evento. A gravidade é acentuada, em tese, quando a imagem é combinada com afirmações generalizantes sobre consumo de drogas e com apelo eleitoral explícito”, afirmou.