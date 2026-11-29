Dirigente do PT afirmou que não houve discussão com o líder da legenda sobre anistia ou ministérios

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, tratou com o dirigente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, só sobre a governabilidade do chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apurou Jovem Pan com aliados do petista. Em nenhum momento, eles teriam discutido ministérios ou anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e envolvidos na trama golpista, como Valdemar afirmou.

Valdemar teria sugerido a Edinho “entregar mais” apoio no Congresso. A partir de 2027, o PL terá a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 121 congressistas, e no Senado, com 28 parlamentares.

Segundo esses aliados, também teria partido do presidente do PL a iniciativa de procurar Edinho para conversar. Da mesma forma, o presidente do PL pediu a reunião com Lula. O encontro está previsto para terça-feira (1º).

À Jovem Pan, no sábado (28), Valdemar disse que quer tratar no encontro sobre os presos pelo 8 de Janeiro. O líder do PL afirmou “ser uma questão política” e mencionou que Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff foram anistiados.

Procurado neste domingo (29), o presidente do PL não retornou ao contato. O espaço está aberto para manifestação.