Bolsonaro evolui de dieta cremosa para pastosa, mas segue sem previsão de alta
O ex-presidente Jair Bolsonaro progrediu da dieta cremosa para a pastosa. Segundo boletim médico divulgado neste domingo (29), o capitão da reserva apresentou “boa evolução clínica”, mas “segue sem previsão de alta”.
O relatório também informou que Bolsonaro continua com tratamento medicamentoso, fisioterapia e “medidas de suporte”.
Desde o boletim divulgado no sábado (28), os médicos do ex-presidente não relataram se ele permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Em 20 de novembro, Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, depois de sentir dores e apresentar distensão abdominal. O capitão da reserva foi diagnosticado com broncopneumonia e obstrução intestinal aguda.
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