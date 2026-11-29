Bolsonaro evolui de dieta cremosa para pastosa, mas segue sem previsão de alta

O ex-presidente está internado desde 20 de novembro com diagnóstico de broncopneumonia e obstrução instestinal

O ex-presidente Jair Bolsonaro progrediu da dieta cremosa para a pastosa. Segundo boletim médico divulgado neste domingo (29), o capitão da reserva apresentou “boa evolução clínica”, mas “segue sem previsão de alta”.

O relatório também informou que Bolsonaro continua com tratamento medicamentoso, fisioterapia e “medidas de suporte”.

Desde o boletim divulgado no sábado (28), os médicos do ex-presidente não relataram se ele permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em 20 de novembro, Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, depois de sentir dores e apresentar distensão abdominal. O capitão da reserva foi diagnosticado com broncopneumonia e obstrução intestinal aguda.

