Para equilibrar as contas públicas e permitir a queda dos juros, Maílson da Nóbrega destacou que o país precisa de três reformas impopulares

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan nesta sexta-feira (27), o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega afirmou que o Partido dos Trabalhadores (PT) será uma barreira direta às reformas econômicas no quarto mandato de Lula, mesmo após a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o comando da pasta. Para ele, a oposição interna da sigla às medidas de ajuste fiscal é inevitável.

“O PT vai ser contra. É da natureza do partido. […] O PT vai trabalhar contra essas reformas, seja nos bastidores, seja abertamente”, avaliou. Ao explicar os motivos desse embate, Maílson classificou a linha econômica defendida pelos petistas como ultrapassada e excessivamente focada na expansão de despesas.

“O partido tem ideias econômicas atrasadas em relação à economia. O PT acredita que a economia prospera se gastar mais”, disse, ressaltando que o conceito de produtividade raramente aparece nos discursos da legenda.

O ex-ministro também citou críticas recentes de petistas à nomeação de Trabuco e a defesa do líder do partido no Congresso de alinhar o Banco Central ao governo, classificando tais falas como demonstrações de quem “desconhece profundamente a economia, as instituições e como funciona uma gestão macroeconômica responsável”.

Diante desse cenário, Maílson destacou que o sucesso de Trabuco não dependerá apenas de sua capacidade técnica, já que o titular da Fazenda não tem autonomia para aprovar leis ou alterar a Constituição sozinho. “O ministro da Fazenda não tem esse poder. […] Ele é o grande conselheiro do presidente em matéria econômica e financeira”, explicou. Por isso, caberá a Lula assumir o protagonismo, articular apoio no Congresso e convencer o próprio partido da necessidade de mudança.

Segundo o ex-ministro, o equilíbrio fiscal necessário para estabilizar a dívida pública e reduzir os juros exige três reformas impopulares que Lula rejeitou durante a campanha: desvincular a Previdência do salário mínimo, rever os pisos constitucionais de saúde e educação e promover uma nova reforma previdenciária com idade mínima de pelo menos 67 anos. Para Maílson, adotar essa pauta exigiria uma guinada firme do presidente, consolidando uma postura de estadista em seu último mandato.

Ao comentar a relação do governo com a “Faria Lima” após a indicação de um banqueiro, Maílson esclareceu que o mercado financeiro apenas administra recursos e mede riscos, sem pretender governar o país. Nesse sentido, o papel de Trabuco, amparado por sua credibilidade e pelo respeito de Lula, será justamente transformar a mentalidade do Planalto: “A Faria Lima não vai ensinar o Lula a governar, mas o Trabuco tem o papel de ensinar a Lula que ele está errado nas visões que ele tem da economia”.

