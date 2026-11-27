Aécio diz ser ‘lamentável’ fala de Lula sobre estado de saúde de FHC

Presidente disse nesta sexta-feira (27) que, por conta da doença de Alzheimer, ex-presidente está como um 'morto-vivo'

O presidente do PSDB, Aécio Neves, reagiu ao comentário desta sexta-feira (27) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o estado de saúde do ex-chefe do executivo Fernando Henrique Cardoso. Aécio disse que é “lamentável” a maneira como Lula se referiu a FHC, que está com a doença de Alzheimer.

“Lamentável a forma como o presidente Lula se referiu hoje ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a todos os idosos que enfrentam essa mesma condição de saúde”, disse Aécio.

O presidente Lula disse nesta sexta-feira (27) que visitou o ex-presidente e afirmou que, por conta da doença, ele está como um “morto-vivo”.

“Eu fui um dia desse na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência. Ele está com 95 anos. Ele já não consegue mais saber quem é filho… não consegue mais nada. Eu fico imaginando, essa pessoa não vive. Não é verdade? É um morto-vivo”, disse Lula.

A declaração de Lula foi dada durante visita do presidente ao Programa de Atenção ao Idoso no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro. O ex-presidente está com doença de Alzheimer em estágio avançado e está sob cuidados permanentes.

Aécio afirmou que as pessoas acometidos por essa doença ‘devem ser tratadas com cuidado, carinho e respeito para nunca serem reduzidos ao mal que sofrem’.

No caso do ex-presidente FHC, Aécio disse que ele deve ser reconhecido mundialmente como o ‘grande estadista que foi’,