Anvisa aprova Wegovy em comprimido para tratamento da obesidade no Brasil

Medicamento de uso diário apresentou redução média de 13,6% do peso corporal em estudo clínico; versão oral ainda não tem preço definido

Ainda não há preço definido para o Wegovy oral. Segundo a Novo Nordisk, a expectativa é que o medicamento esteja disponível nas farmácias brasileiras no próximo trimestre.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso do Wegovy em comprimidos para o tratamento da obesidade e do sobrepeso no Brasil. Desenvolvido pela farmacêutica Novo Nordisk, o medicamento contém semaglutida, mesmo princípio ativo da versão injetável, administrada semanalmente.

A aprovação representa a chegada da primeira formulação oral de um medicamento da classe dos agonistas do receptor de GLP-1 indicada para o controle de peso no país. A nova apresentação terá comprimidos de 25 mg, que deverão ser tomados diariamente.

A decisão consta de uma resolução publicada no Diário Oficial da União. O pedido de registro havia sido apresentado pela fabricante em 30 de janeiro deste ano.

Ainda não há preço definido para o Wegovy oral. Segundo a Novo Nordisk, a expectativa é que o medicamento esteja disponível nas farmácias brasileiras no próximo trimestre.

A empresa já comercializa outro medicamento à base de semaglutida em comprimidos, o Rybelsus. A diferença é que essa apresentação possui indicação para o tratamento do diabetes tipo 2, enquanto o novo Wegovy foi aprovado para obesidade e sobrepeso.

Ação no organismo

A semaglutida atua de maneira semelhante ao GLP-1, hormônio liberado pelo intestino após a alimentação. A substância age sobre mecanismos responsáveis pelo controle do apetite, reduzindo a sensação de fome e retardando o esvaziamento do estômago, o que prolonga a saciedade.

Na administração oral, parte do princípio ativo é degradada no sistema digestivo antes de alcançar a circulação sanguínea. Por esse motivo, a dose diária do comprimido é de 25 mg, superior aos 2,4 mg utilizados na dose semanal de manutenção da versão injetável.

Apesar da diferença na dosagem e na forma de administração, as duas apresentações utilizam o mesmo princípio ativo.

Resultados dos estudos

O principal estudo clínico utilizado para embasar a aprovação foi publicado na revista científica The New England Journal of Medicine.

Ao longo de 64 semanas, os participantes tratados com semaglutida oral apresentaram perda média de 13,6% do peso corporal. Entre aqueles que receberam placebo, a redução foi de 2,2%.

Segundo os pesquisadores, os resultados se aproximam dos observados com a versão injetável do Wegovy.

Com base nesses dados, a Novo Nordisk afirma que a formulação oral oferece eficácia semelhante à da injeção no tratamento do excesso de peso, com a diferença de exigir uma administração diária em vez de semanal.