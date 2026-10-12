Arcebispo de Aparecida critica confrontos e pede ‘paz desarmada e desarmante’

Dom Mário Antônio da Silva ressaltou que os ensinamentos cristãos não podem ser utilizados para justificar a intolerância e a violência

Em sua homilia, o religioso defendeu a construção de uma paz baseada no diálogo e na superação das diferenças

Milhares de fiéis acompanharam nesta segunda-feira (12), a missa solene em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no Santuário Nacional, em Aparecida, no interior de São Paulo.

Durante a celebração, o arcebispo de Aparecida, dom Mário Antônio da Silva, fez um apelo pela paz e criticou as divisões e os confrontos, afirmando que o Evangelho “não autoriza o ódio contra quem pensa diferente.”

Em sua homilia, o religioso defendeu a construção de uma paz baseada no diálogo e na superação das diferenças, fazendo referência à mensagem do papa Leão XIV

“Sabemos que Jesus manda construir a paz. E, aqui, escutando o papa Leão XIV, uma paz desarmada e desarmante. Mas muitas vezes alimentamos divisões com armamentos, com guerras e tantos confrontos entre nós”, afirmou.

Na sequência, o arcebispo ressaltou que os ensinamentos cristãos não podem ser utilizados para justificar a intolerância e a violência.

“O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, não nos autoriza a odiar quem pensa diferente, nem a matar os inimigos. O Evangelho, sim, nos autoriza a construir pontes onde alguém abre precipícios, ou túneis onde alguém perde Deus”, disse.

Ao abordar a devoção à padroeira do Brasil, dom Mário Antônio recordou a descoberta da imagem de Nossa Senhora Aparecida por pescadores nas águas do Rio Paraíba do Sul, em 1717. O arcebispo relacionou a história da santa aos desafios enfrentados atualmente pelo país e pediu maior compromisso com o bem comum.

“Que Nossa Senhora Aparecida, encontrada nas águas do Paraíba do Sul em 1717, continue encontrando o Brasil nas águas turvas do nosso tempo, para que cresça em nós o compromisso de cuidar da nossa pátria como um jardim que Deus criou para todos”, declarou

O religioso também destacou o significado da pequena imagem para os milhões de brasileiros que recorrem à padroeira em momentos de dificuldade. Segundo ele, a Igreja é formada por pessoas que enfrentam desafios, conflitos e sofrimentos, mas que permanecem unidas pela fé.

“Justamente esta pequena imagem se tornou um grande sinal de esperança e ternura para milhões de brasileiros e brasileiras. Aparecida nos recorda que a Igreja não é uma comunidade de perfeitos, é uma comunidade de peregrinos”, afirmou.

“Somos gente que enfrenta tempestades, dificuldades, divisões, dragões, perigos, sofrimentos, mas que continua caminhando no seguimento ao Cristo, cordeiro imolado por nós e Redentor de toda a humanidade”, acrescentou.

Vice-presidente e autoridades

A missa solene contou com a presença de autoridades políticas, entre elas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Católico, Alckmin costuma ir à cidade do interior de São Paulo na data religiosa, mas neste ano a visita é reforçada pelo fato de o tema de Nossa Senhora ter virado assunto de propaganda eleitoral.

A celebração integra a programação da Festa da Padroeira, que reúne milhares de romeiros de diferentes regiões do País no Santuário Nacional de Aparecida, um dos principais destinos de peregrinação católica do Brasil.