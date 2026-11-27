Maioria dos brasileiros não se sente representada pelo governo nem pelo Congresso, diz Nexus

Levantamento aponta que 55% se sentem pouco ou nada representados pelas decisões do Executivo, percentual que chega a 67% em relação ao Legislativo

Maioria dos brasileiros não se sente representada pelo governo nem pelo Congresso, diz Nexus

A maioria dos brasileiros se sente pouco ou nada representada pelas decisões tomadas pelo governo federal e pelo Congresso Nacional, segundo pesquisa Nexus-Seta. O levantamento aponta que 55% dos entrevistados têm essa percepção em relação ao Executivo, enquanto 67% avaliam da mesma forma a atuação de deputados e senadores.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem um índice de representatividade superior ao do Congresso. Ao todo, 43% dos brasileiros afirmam se sentir muito ou razoavelmente representados pelas decisões do Executivo, ante 31% em relação ao Legislativo.

A pesquisa foi realizada cerca de um mês após as eleições de 2026, que definiram a composição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para a próxima legislatura, além da reeleição de Lula.

Confira os números:

Governo federal

Muito representado: 17%;

Razoavelmente representado: 26%;

Pouco representado: 22%;

Nada representado: 33%;

Não sabem ou não responderam: 2%.

Congresso Nacional

Muito representado: 6%;

Razoavelmente representado: 25%;

Pouco representado: 35%;

Nada representado: 32%;

Não sabem ou não responderam: 2%.

Quase metade dos brasileiros não vê compromisso dos dois Poderes com a população

O levantamento também aponta que 46% dos brasileiros não consideram que o governo federal nem o Congresso Nacional tenham compromisso com a população e trabalhem para resolver os problemas que a afetam.

Outros 28% acreditam que ambos os Poderes atuam nesse sentido, enquanto 15% veem esse compromisso apenas no Executivo e 6%, exclusivamente no Legislativo. Os demais 5% não souberam ou não responderam.

Maioria prevê dificuldades na relação entre Lula e o Congresso

Para 64% dos entrevistados, o Congresso Nacional deverá boicotar ou dificultar as propostas do presidente Lula durante o próximo mandato. Outros 29% esperam uma postura de colaboração por parte dos parlamentares.

Questionados sobre como o presidente deveria conduzir a relação com o Legislativo, 60% dos brasileiros defendem que Lula negocie mais com deputados e senadores, mesmo que precise abrir mão de parte de suas propostas.

Outros 32% avaliam que o petista deve manter suas propostas, ainda que tenha mais dificuldades para aprová-las no Congresso Nacional.

Brasileiros querem mudanças no próximo governo

A pesquisa também aponta que 60% dos entrevistados defendem mudanças substanciais nas políticas e nos projetos do governo federal a partir de 2027, enquanto apenas 11% querem a continuidade integral das iniciativas da atual gestão. Outros 25% defendem a manutenção dos rumos do governo, mas com ajustes.

Entre as principais prioridades apontadas pelos brasileiros para o quarto mandato de Lula estão a redução das filas do Sistema Único de Saúde (SUS), citada por 47% dos entrevistados, e o combate ao crime organizado, com 39%.

O equilíbrio das contas públicas e o corte de gastos do governo foram mencionados por 27% dos entrevistados.

Metodologia

A pesquisa Nexus-Seta ouviu 2.000 eleitores por telefone nas 27 unidades da Federação entre os dias 23 e 25 de novembro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.