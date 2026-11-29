Procuradoria-Geral do Estado do Pará informou que ainda não foi notificada sobre a ação apresentada pelo governo do Amazonas ao STF

O governo do Amazonas acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a intensificação do combate aos incêndios florestais no Pará. A decisão foi tomada após o agravamento da qualidade do ar em municípios amazonenses, que enfrentam uma intensa nuvem de fumaça provocada por incêndios florestais.

A Procuradoria-Geral do Amazonas (PGE-AM) pediu uma medida liminar ao STF na sexta-feira, 27. O órgão pede que o governo do Pará apresente informações sobre as providências adotadas contra os incêndios florestais, como o número de bombeiros e brigadistas mobilizados.

Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado do Pará informou que ainda não foi notificada sobre a ação apresentada pelo governo do Amazonas ao STF.

Além da capital, Manaus, o problema também atinge cidades do interior. Em Parintins, a fumaça compromete a visibilidade no Rio Amazonas e dificulta a navegação.

Um relatório técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas aponta que parte da poluição que atinge o estado tem origem nas queimadas registradas no Pará. Segundo o documento, os ventos contribuíram para transportar a fumaça entre os estados.

Na petição, a PGE-AM destaca que os focos de calor no Pará representaram 62,85% dos registros na Amazônia Legal entre os dias 22 e 25 de novembro. Ainda de acordo com a Procuradoria, o número de queimadas no território paraense aumentou cinco vezes nesse mesmo período.

Apenas na sexta-feira, 27, foram 970 focos de queimada em 99 municípios do Pará, de acordo com boletim do Laboratório de Agrometeorologia com Modelagem da Bioeconomia e Diagnóstico Ambiental (LAMBDA), da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

A fumaça é tão intensa que a prefeitura de Santarém (PA) declarou emergência de saúde pública por 180 dias. Ao todo, foram 172 atendimentos médicos na cidade por conta da exposição à fumaça.

De acordo com monitoramento da universidade, a qualidade do ar em Santarém é muito ruim. Neste sábado, 28, o Índice de Qualidade do Ar (IQAr) para partículas inaláveis (MP10) apresentou média de 175, chegando à máxima de 177 às 14h.

Diante desse cenário, a prefeitura elaborou um plano de ação que envolve a capacitação de profissionais de saúde e a organização de fluxos de atendimento a pacientes acometidos por sintomas relacionados à exposição à fumaça.

A população da cidade é aconselhada a usar máscaras do tipo PFF2 ou N95 ao sair, e evitar a prática de exercícios ao ar livre. Em caso de sintomas como dificuldade para respirar, dor no peito e vômitos, é preciso procurar atendimento médico imediato.

STF já havia acionado o Pará

O Supremo Tribunal Federal já havia determinado que os estados do Pará e de Rondônia apresentassem relatórios sobre as medidas emergenciais adotadas para combater os incêndios florestais.

A determinação foi feita pelo ministro Flávio Dino, que estabeleceu inicialmente um prazo de dez dias, contado a partir de 31 de outubro, para a apresentação das informações.

O governo federal informou que as ações de combate às chamas na região continuam e que houve reforço no contingente de profissionais mobilizados para enfrentar os incêndios no Pará.

Segundo o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, a situação no estado paraense se agravou depois do início das operações na região de Manaus.

“Quando nós iniciamos a ação na região do entorno de Manaus, o estado do Pará não estava nessa crise. O que aconteceu é que o Pará começou a escalar o problema depois. Mobilizamos um contingente muito expressivo de combatentes, até superior à região de Manaus originalmente, porque a situação no Pará é mais grave no momento”, afirmou.

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará informou que, desde o início de julho, o governo paraense realiza uma operação de combate às queimadas, com o uso de aeronaves e a atuação de bombeiros e brigadistas nas regiões com maior concentração de focos de incêndio, como o Baixo Amazonas, o Marajó e o Xingu.

A Procuradoria afirmou ainda que não existem elementos técnicos ou científicos suficientes para determinar a origem da fumaça que atinge o Amazonas.