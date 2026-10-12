Defesa alega que DJ que matou homem em situação de rua estava em surto

A vítima, identificada pela polícia como Carlos Alberto Minotti, de 57 anos, foi encontrado pelos PMs embaixo do carro de luxo

O DJ conhecido como Dani Brasil, preso após matar um homem em situação de rua ao fugir de uma abordagem da Polícia Militar na sexta-feira (09), na zona Sul, estava no meio de um surto psicótico quando cometeu esses atos, de acordo com sua defesa.

Segundo os advogados, Daniel Santana de Jesus estava em casa, triste com a morte de seu cachorro. E, após ingerir bebida alcoólica, ele foi se deitar e tomou um remédio hipnótico para dormir (Zolpidem).

“Daniel sofreu um surto hipnótico causado pelo remédio e não se lembra de ter dirigido, apenas de ter um ataque de pânico e recobrando a consciência só quando já estava na delegacia”, afirmam Alberto Zacharias Toron e Renato Martins, sócios do Toron Advogados, em nota ao Estadão. No entanto, a defesa não informou se um exame de sangue foi realizado para apontar o registro da substância.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista de uma BMW tenta fugir da Polícia Militar na contramão, atropela, arrasta um morador em situação de rua na manhã de sexta-feira em uma praça na rua Francisco Pitta Brito, sob a Linha 5-Lilás do Metrô. O corpo é arrastado cerca de 400 metros até parar o veículo dentro do Clube Joerg Bruder, na rua Humboldt.

O homem abandonou o veículo e fugiu a pé. Nas imagens, é possível ver o DJ pulando na piscina para evitar a prisão. Depois, ele caminha até a borda do local enquanto policiais o algemam.

Ainda de acordo com os policiais, o motorista fez teste do bafômetro, que apontou positivo para álcool (índice de 0,71). Ele foi preso em flagrante.

A vítima, identificada pela polícia como Carlos Alberto Minotti, de 57 anos, foi encontrado pelos PMs embaixo do carro de luxo. Ele foi levado em estado grave para a UPA de Santo Amaro, onde morreu.

Os advogados de Dani Brasil afirmam que ele e sua família “manifestam profundo pesar pela morte de Carlos Alberto Minotti, solidarizando-se com sua família”.