Depois de calor e chuva, frio voltará a atingir SP a partir do domingo; veja previsão

Nesta quarta-feira, 4, a capital terá mais um dia de forte calor, com temperatura média prevista de 32°C

São Paulo (SP), 18/10/2024 - Chuva leve no final da tarde de sexta-feira (18) na avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A passagem de duas frentes frias pelo litoral paulista deve influenciar para a incidência de chuvas com intensidade moderada a forte, rajadas de vento, com posterior queda da temperatura a partir do domingo, 8, na cidade de São Paulo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta quarta-feira, 4, a capital terá mais um dia de forte calor, com temperatura média prevista de 32°C. “No fim da tarde, com a aproximação da frente fria a nebulosidade aumenta e há probabilidade de pancadas de chuvas rápidas e isoladas, mas sem uma região preferencial para o início das precipitações”, acrescenta o órgão municipal.

No decorrer da quinta-feira, 5, as condições do tempo mudam com a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista. “As precipitações podem começar no decorrer da madrugada de forma mais fraca, mas aumentam de intensidade a partir do início da tarde. São esperadas chuvas fortes com trovoadas e raios, acompanhadas de rajadas de vento que podem superar os 60km/h durante as precipitações”, alerta o CGE.

Essa condição meteorológica aumenta o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e elevação das cotas dos rios e córregos da região.

Na sexta-feira, 6, a frente fria se afasta e as precipitações diminuem. “A madrugada deve registrar chuviscos e chuvas fracas, com muitas nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de novos temporais”, estima o CGE.

Veja a variação de temperaturas para os próximos dias, segundo a Meteoblue: