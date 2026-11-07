Helicóptero cai em fazenda e deixa cinco feridos no interior de Mina Gerais

Aeronavede transportava cinco ocupantes, três homens e duas mulheres; não houve registro de vítimas fatais

Um helicóptero caiu em fazenda na cidade de Passos, em Minas Gerais, neste sábado (7), e deixou cinco pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) a corporação foi chamada por volta das 13h30 para a ocorrência na Fazenda Tiodoro, nas proximidades da rodovia MG-050, próximo ao pedágio de Passos, no sentido Furnas.

A aeronavede, de codificação PPMYO, transportava as cinco vítimas, três homens e duas mulheres, que foram encaminhados para atendimento médico na Santa Casa de Passos. Segundo avaliação inicial do SAMU, os cinco estavam “conscientes e orientados, apresentando lesões em extremidades”. Não houve registro de vítimas fatais.

Com o auxílio de outras pessoas presentes no local, dois bombeiros militares, que já estavam presentes no local na hora do acidente, foram os que prestaram os primeiros socorros.

Conforme informações colidas pelo CBMMG, o helicóptero realizava um voo de reconhecimento sobre uma plantação de milho quando, a aproximadamente 20 metros do solo, teria apresentado instabilidade, perdido o controle e caído.

A Polícia Militar também compareceu à ocorrência e acionou a perícia técnica da Polícia Civil. As circunstâncias da queda ainda serão apuradas.