Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 170 milhões neste domingo
A Mega-Sena sorteia neste domingo (18) prêmio estimado em R$ 170 milhões. As seis dezenas do concurso 3.071 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (17) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.
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