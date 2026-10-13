Morre aos 100 anos sobrinho-neto de Santos Dumont

Jorge Henrique Dumont Dodsworth, sobrinho-neto do inventor brasileiro Santos Dumont, morreu nesta segunda-feira (12) aos 100 anos de idade. Jorge Henrique se dedicou a preservar o legado de seu familiar, criador do avião.

A morte foi anunciada nas redes sociais pela prefeitura da cidade de Santos Dumont (MG), e pela Fundação Casa de Cabangu, o museu localizado na fazenda onde nasceu Santos Dumont. O velório ocorreu nesta terça-feira, 13. O município decretou luto oficial de três dias.

Em nota de pesar oficial, a Fundação Casa de Cabangu explicou a importância de Jorge Henrique para o museu e para a preservação do legado do inventor.

Segundo a Fundação, muitas das importantes peças que compõem o acervo do Museu de Cabangu chegaram até lá por meio das doações de Jorge Henrique, um gesto que demonstra seu carinho pela casa natal de Alberto Santos Dumont.

Além de doar peças, Jorge Henrique “ajudou a preservar memórias e a manter viva uma herança que pertence a todos os brasileiros, e, por isso, o legado dele permanecerá em cada objeto preservado, em cada história compartilhada e em cada visitante que descobrir, em Cabangu, as raízes de um dos maiores sonhos da humanidade”, afirmou a organização.

Santos Dumont morreu em 1932, quando Jorge Henrique tinha apenas seis anos de idade. No entanto, em entrevistas concedidas à imprensa ao longo da vida, o sobrinho-neto disse lembrar de visitas do parente famoso à casa do pai quando era criança e vivia no Rio de Janeiro.

Santos Dumont é conhecido no Brasil por ter criado a primeira aeronave, máquina mais pesada que o ar capaz de decolar sem a necessidade de uma rampa de lançamento ou outros equipamentos de suporte. Ele conduziu o primeiro voo do avião 14 Bis em uma demonstração pública no Parque de Bagatelle, em Paris, no dia 12 de novembro de 1906, para uma multidão de testemunhas que o assistia.