A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (25) uma operação no âmbito da investigação sobre a invasão do perfil oficial em uma rede social da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe (PRF-SE). A invasão foi feita em 2023, quando foi publicado um pedido de doação de dinheiro. A postagem afirmava que os valores transferidos iriam para o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Salvador e em Lauro de Freitas, na Bahia.

Segundo a investigação, não foram encaminhados valores para as contas bancárias, que foram abertas nos nomes de terceiros. As apurações foram iniciadas após uma denúncia da própria PRF, que alegou ter a conta na rede social invadida. Em junho de 2023, a conta oficial da PRF em Sergipe publicou no Instagram uma postagem em apoio a uma “vaquinha” para Jair Bolsonaro. A legenda do post dizia que a corporação acreditava que o ex-presidente ainda era cidadão brasileiro e que merecia “todo nosso apoio como pátria”.

“Se você concorda, ajude-nos com um pix de qualquer valor, todo o dinheiro será restituído para ele”, pedia o post.

Em seguida, a PRF nacional publicou um comunicado afirmando que o Instagram da Superintendência de Sergipe foi alvo de ataque hacker, e que a chave pix era de criminosos.