Polícia Civil ainda não recebeu imagens de câmeras de PMs no caso Gustavo Munis

As imagens das câmeras corporais dos policiais envolvidos na abordagem que provocou a morte de Gustavo Munis de Santana, de 20 anos, na madrugada de sábado(10) após ser atingido por 27 tiros, não foram entregues à Polícia Civil no início da tarde desta segunda-feira (12). As imagens são consideradas importantes para definir as circunstâncias da ocorrência.

As gravações estão com a Corregedoria da Polícia Militar. O Estadão apurou que a íntegra das imagens ainda não foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelas investigações.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) afirmou que não tolera desvios de conduta de seus agentes e que as circunstâncias da morte são investigadas com rigor. A pasta informou ainda que eventuais irregularidades serão punidas.

A PM decidiu afastar quatro policiais envolvidos na ocorrência. O afastamento é uma medida administrativa enquanto o caso é apurado e não representa, por si só, uma conclusão sobre eventual responsabilidade criminal.

O corpo de Gustavo Munis de Santana foi enterrado nesta segunda-feira no Cemitério Congonhas, na zona sul de São Paulo. O clima era de tristeza e revolta, de acordo familiares.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, documento obtido pelo Estadão, as autoridades teriam sido acionadas porque Gustavo estaria “transtornado” e ameaçava tirar a própria vida. Conforme o registro policial, após a chegada da primeira viatura, o rapaz atravessou a passarela e se abrigou em um imóvel na Alameda dos Guaramomis.

Ele ainda teria saído de uma área escura, corrido em direção aos policiais com os braços estendidos e apontado um “objeto escuro” Segundo o boletim, o objeto na mão de Gustavo era um aparelho celular. A perícia informou que apenas o telefone foi apreendido com ele.

Os quatro policiais dispararam 45 vezes contra o jovem, dos quais 27 atingiram a vítima. As armas dos policiais envolvidos e o celular de Gustavo foram apreendidos para perícia.

Gustavo Munis de Santana não tinha antecedentes criminais e fazia tratamento psiquiátrico, de acordo com os familiares.