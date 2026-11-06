Prédio de quatro andares desaba no Brás e deixa feridos

Ocorrência foi na Rua Maria Joaquina, e equipe do Defesa Civil está no lugar para analisar se os prédio no entorno não precisar ser interdidatos ou não

Um prédio de quatro andares desabou na noite desta sexta-feira (06) no Brás, em São Paulo, e deixou vítimas. O chamado inicial menciona 25 vítimas, entretanto, a capitã do Corpo de Bombeiros, Karoline Magalhães, disse que o chamado foi para atender 35 pessoas, das quais oito saíram por conta própria, 27 pessoas saíram com a ajuda dos bombeiros, dessas quatro precisaram se encaminhadas para o hospital, na UPA da Mooca, mas estão estáveis apenas com escoriações. “Não ter mortos é uma grata surpresa”, disse a capitã.

“Estamos passando o cão por desencargo de consciência, mas todas as pessoas foram retiradas. Ainda não dá para falar sobre a causa do desabamento, mas a preícia vai fazer o trabalho dela e dizer a causa”, disse a capitã.

A ocorrência foi na Rua Maria Joaquina, e equipe do Defesa Civil está no lugar para analisar se os prédio no entorno não precisar ser interdidatos ou não.

O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência às 18h38. Ao todo 17 viaturas e 51 bombeiros foram mobilizados para a operação.

O Brás é um tradicional bairro de São Paulo situado na região central da cidade. O lugar é conhecido historicamente como o maior polo de moda, confecção e comércio de roupas da América Latina.