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São Paulo amanhece com chuva nesta sexta; temporal persiste no fim de semana

Para domingo, há expectativa de mais fortes chuvas, além da queda dos termômetros

Estadão Conteúdo

chuva em são paulo
A passagem de duas frentes frias pelo litoral paulista influencia a incidência de chuvas com intensidade moderada a forte, rajadas de vento, com posterior queda da temperatura a partir do domingo, 8. CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A cidade de São Paulo amanheceu nesta sexta-feira, 6, chuvosa e com tempo nublado. O decorrer do dia segue sem previsão de chuvas significativas. Já para o fim de semana, a Meteoblue indica a possibilidade de precipitações mais fortes.

A passagem de duas frentes frias pelo litoral paulista influencia a incidência de chuvas com intensidade moderada a forte, rajadas de vento, com posterior queda da temperatura a partir do domingo, 8.

No sábado, 7, os sistemas provocam pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com trovoadas, raios e ventos de rajadas superiores aos 60 km/h. O dia, porém, ainda permanece com temperatura em elevação.

Para domingo, há expectativa de mais fortes chuvas, além da queda dos termômetros.

Veja a variação:

  • Sexta-feira: entre 19ºC e 24ºC;
  • Sábado: entre 20ºC e 30ºC;
  • Domingo: entre 14ºC e 21ºC;
  • Segunda-feira: entre 13ºC e 17ºC.

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