São Paulo amanhece com chuva nesta sexta; temporal persiste no fim de semana

Para domingo, há expectativa de mais fortes chuvas, além da queda dos termômetros

A passagem de duas frentes frias pelo litoral paulista influencia a incidência de chuvas com intensidade moderada a forte, rajadas de vento, com posterior queda da temperatura a partir do domingo, 8.

A cidade de São Paulo amanheceu nesta sexta-feira, 6, chuvosa e com tempo nublado. O decorrer do dia segue sem previsão de chuvas significativas. Já para o fim de semana, a Meteoblue indica a possibilidade de precipitações mais fortes.

A passagem de duas frentes frias pelo litoral paulista influencia a incidência de chuvas com intensidade moderada a forte, rajadas de vento, com posterior queda da temperatura a partir do domingo, 8.

No sábado, 7, os sistemas provocam pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com trovoadas, raios e ventos de rajadas superiores aos 60 km/h. O dia, porém, ainda permanece com temperatura em elevação.

Para domingo, há expectativa de mais fortes chuvas, além da queda dos termômetros.

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