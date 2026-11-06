São Paulo amanhece com chuva nesta sexta; temporal persiste no fim de semana
A cidade de São Paulo amanheceu nesta sexta-feira, 6, chuvosa e com tempo nublado. O decorrer do dia segue sem previsão de chuvas significativas. Já para o fim de semana, a Meteoblue indica a possibilidade de precipitações mais fortes.
A passagem de duas frentes frias pelo litoral paulista influencia a incidência de chuvas com intensidade moderada a forte, rajadas de vento, com posterior queda da temperatura a partir do domingo, 8.
No sábado, 7, os sistemas provocam pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com trovoadas, raios e ventos de rajadas superiores aos 60 km/h. O dia, porém, ainda permanece com temperatura em elevação.
Para domingo, há expectativa de mais fortes chuvas, além da queda dos termômetros.
Veja a variação:
- Sexta-feira: entre 19ºC e 24ºC;
- Sábado: entre 20ºC e 30ºC;
- Domingo: entre 14ºC e 21ºC;
- Segunda-feira: entre 13ºC e 17ºC.
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