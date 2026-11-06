Tornado atinge SC, deixa dois mortos e causa fechamento de aeroporto

O volume de chuvas superou 100 mm e foram registradas rajadas de vento de até 131 km/h em cidades do Sul

Um tornado atingiu, na quarta-feira (4), ao menos 106 municípios de Santa Catarina. Em razão do evento climático, 23 cidades decretaram situação de emergência.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou que, até o momento, duas mortes foram confirmadas, 252 pessoas estão desalojadas e 56 desabrigadas. Segundo a pasta, 5.358 residências foram atingidas ou danificadas pelo tornado.

Em Chapecó, o Aeroporto Serafim Enoss Bertaso teve parte da estrutura destruída. A operação no local foi suspensa. A administradora Voe Xap informou na quinta-feira (5) que a retomada de voos “depende do restabelecimento das condições de segurança”.

De acordo com o Climatempo, o volume de chuvas em partes do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina superou 100 mm em 24 horas. A média para o mês de novembro no Sul varia de 140 a 180 mm. Também foram registradas rajadas de vento de 90 a 131 km/h. Assim, as tempestades de quarta-feira que atingiram a região estão entre as piores registradas em 2026 até o momento.