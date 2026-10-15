Três funcionários são mantidos reféns durante roubo na casa da família Matsunaga em SP

Três suspeitos foram mortos pela Rota durante confronto e outro foi preso

Três funcionários do ex-sogro de Elize Matsunaga foram mantidos reféns na quarta-feira (14) na casa do empresário Mitsuo Matsunaga, de 83 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), três suspeitos morreram durante a ação da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).

Elize foi condenada por matar e esquartejar seu ex-marido Marcos Kitano Matsunaga em maio de 2012.

Em nota, a SSP informou que a Rota, da Policia Militar (PM), resgatou os três funcionários e impediu a continuidade do roubo na residência localizada no bairro de Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Um homem de 39 anos foi preso em flagrante.

Os policiais teriam sido informados sobre o roubo durante patrulhamento. Um dos suspeitos foi encontrado no pavimento térreo e foi detido. Com ele, foram apreendidos dois celulares, um deles que pertencia ao motorista da residência.

Os três funcionários foram encontrados trancados em um cômodo. Durante confronto com os policiais, dois suspeitos morreram no local e um terceiro foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Lapa, mas não resistiu aos ferimentos.

Um policial militar foi atingido no ombro e encaminhado ao Hospital das Clínicas e não corre risco de morte. Três revólveres e uma pistola atribuídos aos suspeitos foram apreendidos, assim como as armas dos policiais envolvidos, que ficaram sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A perícia foi acionada.

O único suspeito preso foi conduzido ao 14º Distrito Policial (DP), em Pinheiros, onde teve a prisão em flagrante decretada por roubo.

As mortes dos suspeitos e o disparo que atingiu o policial são apurados pelo DHPP e as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.