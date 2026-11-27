Ministro do STF também rejeitou a possibilidade de prisão domiciliar, por entender que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter a prisão preventiva de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), investigado no caso envolvendo o Banco Master. A decisão, assinada nessa quinta-feira (26), rejeitou os pedidos da defesa do executivo para revogar a prisão ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

Ainda na decisão, Fachin também rejeitou a solicitação para que Paulo Henrique Costa cumprisse a prisão em regime domiciliar. Segundo o ministro, não há elementos que justifiquem a concessão do benefício.

O ex-presidente do BRB está preso desde 16 de abril, no âmbito da operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF). Em outubro, ele e outras 14 pessoas, entre elas Daniel Vorcaro, ex-dono do Master, foram indiciados pela PF na investigação sobre as operações com o Banco de Brasília.

No último dia 16, a Procuradoria-Geral da República (PGR) também se posicionou contra a revogação da prisão preventiva. Para o órgão, a defesa não apresentou fatos novos que justificassem a mudança das decisões que determinaram as prisões.

Atualmente, o ex-presidente do BRB está preso na Penitenciária de Araraquara, no interior de São Paulo, em instalação equiparada a uma sala de Estado-Maior.

Entenda a decisão de Fachin

Ao analisar o pedido de revisão da prisão, Fachin considerou que continuam presentes os fundamentos que justificaram a medida, especialmente os riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Para o ministro, as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal seriam insuficientes para neutralizar os riscos identificados pela investigação.

“A manutenção em liberdade da pessoa contra quem será a medida executada importa em risco à ordem pública, ordem econômica; à instrução criminal ou à aplicação da lei penal” Decisão do ministro Edson Fachin, do STF

A decisão também menciona suspeitas relacionadas à aquisição de seis imóveis de alto padrão, avaliados em aproximadamente R$ 146,5 milhões, que teriam sido destinados a Paulo Henrique Costa como vantagem indevida.

Segundo os elementos reunidos na investigação e reproduzidos na decisão, a estrutura societária e financeira utilizada nas aquisições teria recorrido a interpostas pessoas para ocultar o verdadeiro beneficiário dos bens.

“O requerente teria indicado o próprio cunhado, Hamilton Edward Suaki, registrado no mesmo endereço de seu escritório, como diretor das sociedades adquirentes dos imóveis, estrutura que operaria sem vinculação formal ao real beneficiário”, diz a decisão.