Trabuco aceita convite de Lula e será o próximo ministro da Fazenda

Presidente do Conselho de Administração do Bradesco deu resposta positiva ao petista durante reunião em Brasília nesta quinta-feira (26); escolha atende a desejo por um nome com trânsito no mercado financeiro

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, 75 anos, aceitou nesta quinta-feira (26) o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Fazenda, apurou a Jovem Pan. O executivo ficará responsável pela pasta a partir de janeiro de 2027, quando inicia o quarto mandato do petista.

A resposta foi dada durante reunião com Lula, no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira. Os dois já haviam se encontrado na segunda-feira (23), quando o petista sondou o executivo sobre a possibilidade de integrar o próximo governo. Na ocasião, Trabuco pediu tempo para conversar com familiares, representantes do banco e empresários antes de tomar uma decisão.

Quem é Luiz Carlos Trabuco Cappi

Nascido em 6 de outubro de 1951, em Marília, no interior de São Paulo, Trabuco é formado em filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e possui pós-graduação em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Ele ingressou no Bradesco em 1969, aos 17 anos, como escriturário. Ao longo da carreira, passou por diferentes setores da instituição e ocupou cargos de direção. Em 1984, assumiu a diretoria de Marketing, função que exerceu por oito anos. Em 1992, passou a comandar a Bradesco Vida e Previdência e, em 2003, assumiu a presidência da Bradesco Seguros.

Em março de 2009, chegou à presidência executiva do Bradesco. Durante sua gestão, uma das principais operações foi a aquisição das atividades do banco britânico HSBC no Brasil, em 2015. A transação ampliou a presença da instituição no mercado nacional.

Trabuco permaneceu na presidência executiva até março de 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração do Bradesco, cargo que ocupa atualmente.

Relação próxima com Lula

A aproximação entre Trabuco e Lula não é recente. O banqueiro participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, órgão consultivo da Presidência da República criado para reunir representantes de diferentes setores da sociedade na discussão de políticas públicas.

O executivo também já foi cotado para comandar o Ministério da Fazenda em outra ocasião. No fim de 2014, após a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), recebeu um convite para assumir a pasta, mas recusou a proposta. O economista Joaquim Levy foi o escolhido para o cargo.

Além da atuação no Bradesco, Trabuco ocupou posições em instituições representativas do setor financeiro, como a presidência do conselho diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Em novembro de 2026, assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC). Sucedeu o empresário Jorge Gerdau Johannpeter.

Disputa pela Fazenda

A possível indicação de Trabuco se deu em meio às articulações de Lula para definir a equipe econômica do próximo mandato. Outros nomes também foram ventilados, entre eles o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

A escolha se dá em um contexto de pressão sobre as contas públicas e de expectativas do mercado financeiro em relação à política econômica do próximo governo. A eventual chegada de um executivo com trajetória no sistema bancário também é acompanhada pelo setor empresarial, por causa da possibilidade de ampliação de conversa entre o governo federal e as instituições financeiras.

Os desafios do próximo ministro da Fazenda

Trabuco deve assumir a pasta em um cenário de juros elevados, crescimento da dívida pública e pressão pela redução dos gastos do governo. Em setembro, a dívida bruta brasileira atingiu 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB), ante 71,7% no encerramento de 2022.

Na terça-feira (24), Lula sancionou o pacote de ajuste fiscal aprovado pelo Congresso Nacional. O governo estima que as medidas possam melhorar o resultado primário de 2027 na faixa de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões.

Um dos principais desafios da nova equipe econômica será conciliar o controle das despesas públicas com a ampliação dos programas sociais e dos investimentos prometidos por Lula durante a campanha eleitoral. A discussão sobre o ajuste fiscal já provocou divergências entre integrantes da própria base governista.