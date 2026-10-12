Campanha de Flávio deve acionar justiça após propaganda eleitoral ir ao ar sem áudio

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) pretende ingressar com uma ação judicial após a veiculação da propaganda eleitoral do candidato sem áudio na tarde desta segunda-feira (12). Internamente, pessoas próximas à campanha classificaram o episódio como “sabotagem”.

A equipe de Flávio afirma que o material foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em perfeitas condições, com o áudio verificado e checado, funcionando corretamente.

*Materia em atualização