JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
3 em 1 | 16h00 - 18h00
Beatriz Manfredini

Campanha de Flávio deve acionar justiça após propaganda eleitoral ir ao ar sem áudio

Nos bastidores, aliados tem classificado episódio dessa segunda-feira (12) como 'sabotagem'
Beatriz Manfredini

Beatriz Manfredini

Candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL)
Candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) pretende ingressar com uma ação judicial após a veiculação da propaganda eleitoral do candidato sem áudio na tarde desta segunda-feira (12). Internamente, pessoas próximas à campanha classificaram o episódio como “sabotagem”.

A equipe de Flávio afirma que o material foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em perfeitas condições, com o áudio verificado e checado, funcionando corretamente.

*Materia em atualização

Assuntos

continue lendo

Senador Flávio Bolsonaro Política Propaganda de Flávio que teve problema em áudio será reexibida, diz TSE Conteúdo foi ao ar sem som por volta das 13h; TSE disse que houve um problema técnico durante o carregamento das mídias
  1. Com Tarcísio, aliados de Flávio montam ‘bolsão de apoios’ em SP para ampliar vantagem sob Lula na reta final Beatriz Manfredini · há 3 dias
  2. Tarcísio articula e Ratinho Jr. e PSD paulista vão declarar apoio a Flávio Beatriz Manfredini · há 3 dias
  3. Tracking pós 1º turno anima QG de Flávio com dianteira consolidada e menor rejeição que Lula Beatriz Manfredini · há 3 dias
  4. Flávio quer ‘contemplar’ partidos aliados e mira governabilidade no Congresso Beatriz Manfredini · há 3 dias