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Beatriz Manfredini

Ciro prepara mudança para instalar sede nacional da União Progressista em SP

Presidente do PP vai monitorar de perto articulações para 2030 e a disputa municipal de 2028
Beatriz Manfredini

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O senador Ciro Nogueira durante pronunciamento
Ciro Nogueira Marcos Oliveira/Agência Senado

O presidente nacional do Progressistas (PP), Ciro Nogueira, vai se mudar para São Paulo em fevereiro, ao término do atual mandato como senador. Sem possibilidade de disputar a reeleição, ele deve comandar, a partir da capital paulista, a sede nacional da federação União Progressista, formada pelo PP e pelo União Brasil.

A mudança ocorre em meio a articulações de Ciro para deixar o protagonismo político a aliados. Ao mesmo tempo, o dirigente pretende acompanhar de perto as movimentações para 2030, com a possibilidade de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disputar a Presidência da República.

Em 2025, Ciro foi um dos principais entusiastas da possibilidade de Tarcísio concorrer ao Palácio do Planalto, antes de Jair Bolsonaro (PL) lançar o filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), como candidato.

A mudança para São Paulo foi comunicada a Tarcísio durante um almoço entre os dois nesta quinta-feira (5), no Palácio dos Bandeirantes.

Além das articulações nacionais, Ciro também acompanha as movimentações para as eleições municipais de 2028 na capital paulista. O objetivo é fortalecer o PP na cidade e acompanhar a formação de um sucessor para o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

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