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Beatriz Manfredini

Tarcísio e do Prado já conversaram sobre Alesp; aliados veem manutenção de PL na presidência

Decisão deve ficar para depois do segundo turno, com diferentes deputados do PL cotados
Beatriz Manfredini

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Pré-candidato ao Senado por SP, André do Prado (PL), e o governador de SP., Tarcísio de Freitas (Republicanos)
André do Prado e Tarcísio de Freitas em foto de arquivo Divulgação / André do Prado

Pessoas próximas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), relataram ter conversado com ele, nos últimos dias, sobre a sucessão no comando da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Segundo interlocutores, Tarcísio teria entendido que a presidência da Casa deve continuar com o PL, partido que elegeu a maior bancada, com 27 cadeiras.

Nos bastidores, o PL e o Republicanos vinham protagonizando uma disputa pelo cargo desde que o atual presidente da Assembleia, André do Prado (PL), foi eleito senador. Enquanto o Republicanos argumentava que, por ser o partido do governador, deveria ter protagonismo na escolha, o PL defendia que o tamanho de sua bancada justificava a permanência no comando da Casa.

A coluna apurou que o próprio André do Prado já conversou com Tarcísio sobre o assunto. “É difícil ficar na mão do Republicanos”, disse uma pessoa próxima às tratativas, em referência ao tamanho da bancada do partido, que elegeu seis deputados estaduais.

Nesse cenário, uma possibilidade discutida é manter o deputado estadual Gilmaci Santos como líder do governo na Assembleia, enquanto o PL indicaria o próximo presidente da Casa. Dentro do partido, porém, a disputa está longe de ter um nome definido. A expectativa é que a decisão fique para depois do segundo turno da eleição presidencial. A cadeira ficará vaga a partir de fevereiro de 2027, quando começa a próxima legislatura.

Como a coluna vem mostrando desde o início de 2026, diferentes deputados do PL são cotados para a sucessão. Entre eles está Alex Madureira, atual líder da bancada na Assembleia. Também aparecem nas conversas Tenente Coimbra, Marcos Damásio e Dani Alonso, que poderia se tornar a primeira mulher a presidir a Alesp.

Sob condição de reserva, aliados de Tarcísio e de André do Prado destacam que, além do peso das bancadas, o perfil do futuro presidente será determinante. A avaliação é que o escolhido precisará ter capacidade de diálogo com diferentes grupos políticos, especialmente com a oposição. O PT, hoje a segunda maior bancada da Casa, elegeu 16 parlamentares.

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