PP racha sobre presidência do Senado e ala prepara ato junto ao PL e Novo por Marinho
Parlamentares do PL, do Novo e do PP vão se reunir na próxima terça-feira (3), em Brasília, para demonstrar apoio ao senador Rogério Marinho (PL) como próximo presidente do Senado Federal. A ideia é reunir os apoiadores para uma fotografia ao lado do parlamentar, em um gesto de demonstração de força política.
A expectativa é que o encontro funcione como um lançamento da candidatura de Marinho, após a definição de apoio ao nome do senador pelo grupo.
A partir de 2027, o PL terá 28 senadores com direito a participar da votação, enquanto o Novo contará com três integrantes na Casa. No PP, mais da metade da bancada deve declarar apoio a Marinho.
Oficialmente, porém, o PP divulgou uma nota conjunta com o União Brasil em apoio à reeleição de Davi Alcolumbre (PP) para a presidência do Senado. Há, no entanto, uma ala do partido ligada ao senador Flávio Bolsonaro (PL) que é contrária à decisão. Quatro dos seis senadores do PP — Guilherme Derrite, Tereza Cristina, Laércio Oliveira e Hiran Gonçalves — apoiam Marinho. André Fufuca, ex-ministro do governo Lula, e Arthur Lira são contrários à iniciativa.
A articulação para levar Marinho ao comando da Casa Alta começou durante a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. Entre os objetivos do grupo está ampliar a capacidade de atuação da oposição no Senado, especialmente em pautas relacionadas a pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e à análise de futuras indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Corte.
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