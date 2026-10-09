Tarcísio articula e Ratinho Jr. e PSD paulista vão declarar apoio a Flávio

Governador de São Paulo telefonou para o paranaense durante a semana; os dois devem aparecer juntos em gravação

O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), deve receber, na próxima semana, o apoio do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), além de prefeitos e deputados estaduais do PSD em São Paulo. A mobilização foi articulada pelo governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segundo pessoas próximas às negociações.

A coluna apurou que Tarcísio telefonou para Ratinho Jr. durante a semana para tratar do apoio. A expectativa é que os dois gravem materiais juntos para as redes sociais, reforçando o alinhamento com a candidatura de Flávio no segundo turno.

Em São Paulo, com prefeitos e deputados, o movimento também foi impulsionado por Tarcísio, que contou com o apoio do PSD na disputa estadual. O governador tem atuado diretamente na articulação de alianças para ampliar a base de Flávio nesta etapa da campanha.

Os novos apoios devem reforçar o clima de animação na equipe do senador. Até o momento, três candidatos que disputaram o primeiro turno — Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) — já declararam apoio a Flávio. O ex-presidente Michel Temer (MDB) também está entre as figuras políticas que se posicionaram a favor da candidatura.

A campanha já reuniu seis partidos: PP, União Brasil, Republicanos, Podemos, MDB e Novo. Com as adesões, Flávio também passou a contar com o apoio de siglas que, juntas, representam a maioria no Congresso Nacional.

Tarcísio foi responsável por articular boa parte desses acordos e passou a trabalhar ativamente na campanha do senador no segundo turno. Um dos movimentos mais simbólicos foi a aproximação com o MDB, antecipada com exclusividade pela coluna.