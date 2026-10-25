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Tarcísio critica Zanin por prorrogação da votação: ‘Mais uma decisão monocrática’

Governador questiona orientação em cima da hora e diz que prorrogação deveria ter sido decidida pelo TSE; sobre São Paulo, afirma que transporte público opera com frota de dia útil
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Tarcísio de Freitas vota no Colégio Miguel de Cervantes
Tarcísio de Freitas vota no Colégio Miguel de Cervantes FABRICIO BOMJARDIM/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou neste domingo (25) a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin sobre a prorrogação do horário de votação em alguns locais.

Em conversa com a coluna, Tarcísio questionou a divulgação da orientação em cima da hora e apontou dificuldades para que eleitores de regiões remotas fossem informados.

“Como as pessoas no Amazonas vão ficar sabendo disso? Em áreas mais remotas? Virou uma bagunça”, declarou.

Para o governador, a decisão deveria ter sido tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e não pelo Supremo.

“Mais uma decisão monocrática passando por cima do TSE. E ainda nas mãos do advogado do Lula, Zanin”, afirmou.

Assim como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que classificou o pedido como “jogo sujo” e disse que, no estado, “a nossa frota está muito acima da demanda”, Tarcísio destacou que o transporte público paulista opera com “frota de dia útil”. A declaração se refere aos sistemas de metrô, trens e ônibus.

Questionado sobre o pedido da campanha de seu aliado, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), para estender a votação em alguns locais da região Sul, Tarcísio afirmou que a situação era diferente e estava relacionada a “mudanças climáticas”.

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