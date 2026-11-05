Tarcísio deve finalizar mudanças no secretariado nas próximas duas semanas

Aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acreditam que as mudanças no secretariado para o segundo mandato devem ser finalizadas e anunciadas por ele entre as próximas duas semanas. A expectativa é que parte dos atuais secretários seja mantida nos cargos, como Roberto Carneiro, de Relações Institucionais, Osvaldo Nico Gonçalves, da Segurança Pública, e Marcelo Branco, dê Habitação.

Entre as alterações previstas, interlocutores confirmaram à coluna que Ricardo Salles deve assumir a Secretaria de Justiça. A pedido de Tarcísio, o ex-ministro abriu mão da candidatura ao Senado na reta final da eleição para impulsionar as campanhas de André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP). Na Saúde, Maurício Serpa vem despontando como o nome preferido do governador.

Também são esperadas mudanças na Casa Civil, com a possibilidade de Natália Resende assumir a pasta e deixar a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. As secretarias de Turismo, Políticas para Mulheres e Esportes também podem passar por alterações.

Nos últimos dias, Tarcísio tem se reunido com dirigentes de partidos que apoiaram sua reeleição. Entre os recebidos estão Renata Abreu, do Podemos, e Ciro Nogueira, do PP. O objetivo é manter uma “grande aliança” de siglas nos próximos anos e contemplar os partidos aliados na composição do novo secretariado.