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Beatriz Manfredini

Tarcísio deve finalizar mudanças no secretariado nas próximas duas semanas

Ricardo Salles deve assumir a Secretaria de Justiça, enquanto Osvaldo Nico Gonçalves é cotado para permanecer na Segurança Pública
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tarcísio de freitas
Tarcísio de Freitas DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acreditam que as mudanças no secretariado para o segundo mandato devem ser finalizadas e anunciadas por ele entre as próximas duas semanas. A expectativa é que parte dos atuais secretários seja mantida nos cargos, como Roberto Carneiro, de Relações Institucionais, Osvaldo Nico Gonçalves, da Segurança Pública, e Marcelo Branco, dê Habitação.

Entre as alterações previstas, interlocutores confirmaram à coluna que Ricardo Salles deve assumir a Secretaria de Justiça. A pedido de Tarcísio, o ex-ministro abriu mão da candidatura ao Senado na reta final da eleição para impulsionar as campanhas de André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP). Na Saúde, Maurício Serpa vem despontando como o nome preferido do governador.

Também são esperadas mudanças na Casa Civil, com a possibilidade de Natália Resende assumir a pasta e deixar a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. As secretarias de Turismo, Políticas para Mulheres e Esportes também podem passar por alterações.

Nos últimos dias, Tarcísio tem se reunido com dirigentes de partidos que apoiaram sua reeleição. Entre os recebidos estão Renata Abreu, do Podemos, e Ciro Nogueira, do PP. O objetivo é manter uma “grande aliança” de siglas nos próximos anos e contemplar os partidos aliados na composição do novo secretariado.

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