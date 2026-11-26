Às guerras híbridas seguiram-se as campanhas híbridas. Um partido publica uma mensagem no WhatsApp, milhares de apoiadores a levam para outras redes e, antes que o adversário consiga responder, a acusação já virou o assunto do dia. A Justiça pode suspender o canal de onde a mensagem saiu. Recolher o que já foi encaminhado é outra história. André Janones mostrou a escala dessa operação na campanha de Lula. Agora, às vésperas das eleições espanholas de 29 de novembro, o deputado diz que ajudou em gravações e continua dando sugestões à equipe digital de Pedro Sánchez.

Visto daqui dos Estados Unidos, o detalhe mais importante está na palavra “sugestões”. Escolher a acusação que um candidato vai lançar, o público que deve recebê-la ou a hora de divulgá-la pode fazer parte da tomada de decisões de uma campanha. E a lei americana proíbe estrangeiros sem residência permanente de participar, direta ou indiretamente, dessas decisões. A Comissão Eleitoral Federal admite trabalho voluntário sem remuneração. Ajudar numa gravação pode caber nessa regra. O papel efetivamente exercido é que determina onde termina o voluntariado.

Foi ao jornal El Español que Janones relatou ter ajudado em gravações e dado orientações a pessoas ligadas à comunicação de Sánchez. Ele disse ter aceitado colaborar discretamente para evitar que sua atuação fosse interpretada como interferência do governo brasileiro. Ao El País, afirmou que sua participação é indireta e descartou assumir o comando da campanha. Continua em aberto quais sugestões foram incorporadas e que peso elas tiveram nas decisões da equipe. No Brasil, o canal caiu. A disputa sobre as mensagens continuou.

No segundo turno brasileiro, o “Exército do Lula”, administrado por Janones, orientava apoiadores a compartilhar vídeos, divulgar hashtags e comentar publicações. A campanha de Flávio Bolsonaro pediu ao TSE a suspensão do canal por suposta disseminação de informações falsas. Entre os exemplos citados estava a alegação, já considerada inverídica pelo tribunal, de que Flávio defendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

Janones negou que o canal divulgasse desinformação. A Folha de S.Paulo apurou que a campanha de Flávio deixou de apresentar à Justiça provas de que aquelas postagens circularam no canal e que técnicos do tribunal também não as encontraram ali. A equipe de Flávio disse que as publicações haviam sido apagadas. Em meio a decisões divergentes no TSE, o canal foi suspenso duas vezes. Voltou ao ar em 14 de outubro, depois que a campanha de Lula o registrou na Justiça Eleitoral. Àquela altura, tinha 4,3 milhões de inscritos.

Na União Europeia, os canais de difusão do WhatsApp estão sujeitos às regras da Lei de Serviços Digitais para grandes plataformas. A Meta tem de avaliar e reduzir riscos para os processos eleitorais. As conversas privadas ficam fora desse enquadramento. A legislação espanhola também exige que a propaganda eleitoral enviada por aplicativos de mensagem seja identificada como tal e que o destinatário possa se opor ao recebimento de forma simples e gratuita. Segundo a Cadena SER, o PSOE e o Frente Amplo já abriram seus próprios canais no WhatsApp, com dezenas de milhares de seguidores.

A vantagem de quem lança uma acusação viral é decidir sobre o que o adversário vai falar. A campanha atingida precisa apurar, responder e ainda tentar levar o desmentido às mesmas pessoas que receberam a história original. Uma decisão judicial pode interromper a publicação no canal oficial. Quando ela chega, o adversário já pode ter passado o dia inteiro respondendo à pergunta que o outro lado escolheu.