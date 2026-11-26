Passageiro é contido em voo nos EUA após tentar abrir porta do avião; veja vídeo
Um homemm foi contido e amarrado dentro de um voo após tentar abrir a porta do avião. A aeronave da American Airlines saiu da cidade de San Diego, na Califórnia, e tinha como destino Chicago, em Illinois, durante a quarta-feira (25).
A polícia informou que o homem saiu do assento e foi até a parte dianteira da aeronave. A tripulação teria pedido que ele retornasse ao lugar repetidas vezes, mas sem sucesso.
Em seguida, tentou mexer em uma porta do avião e ele acabou sendo contido e amarrado para que não causasse nenhum transtorno durante o resto do voo, que fez um pouso não programado para que o homem fosse retirado da aeronave.
O avião foi desviado para Phoenix, no Arizona, onde o homem foi retirado e levado pelos agentes de segurança. Ainda não há informações sobre a motivação do passageiro nem sobre as verdadeiras intenções dele ao tentar abrir a porta.
Imagens gravadas por um passageiro mostram o momento em que o homem é imobilizado por funcionários da companhia aérea e outras pessoas a bordo.
À Fox News, a polícia informou que o homem foi contido até o pouso em Phoenix. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado a um hospital para avaliação médica.
Depois do desembarque, o voo seguiu para Chicago. O FBI foi notificado, e o caso segue em investigação.
Veja vídeo:
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