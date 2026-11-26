Passageiro é contido em voo nos EUA após tentar abrir porta do avião; veja vídeo

Episódio aconteceu na quarta-feira (25) durante percurso que saiu de San Diego, na Califórnia, com destino a Chicago, no estado de Illinois

Homem é contido durante voo nos EUA após tentar abrir porta de avião

Um homemm foi contido e amarrado dentro de um voo após tentar abrir a porta do avião. A aeronave da American Airlines saiu da cidade de San Diego, na Califórnia, e tinha como destino Chicago, em Illinois, durante a quarta-feira (25).

A polícia informou que o homem saiu do assento e foi até a parte dianteira da aeronave. A tripulação teria pedido que ele retornasse ao lugar repetidas vezes, mas sem sucesso.

Em seguida, tentou mexer em uma porta do avião e ele acabou sendo contido e amarrado para que não causasse nenhum transtorno durante o resto do voo, que fez um pouso não programado para que o homem fosse retirado da aeronave.

O avião foi desviado para Phoenix, no Arizona, onde o homem foi retirado e levado pelos agentes de segurança. Ainda não há informações sobre a motivação do passageiro nem sobre as verdadeiras intenções dele ao tentar abrir a porta.

Imagens gravadas por um passageiro mostram o momento em que o homem é imobilizado por funcionários da companhia aérea e outras pessoas a bordo.

À Fox News, a polícia informou que o homem foi contido até o pouso em Phoenix. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado a um hospital para avaliação médica.

Depois do desembarque, o voo seguiu para Chicago. O FBI foi notificado, e o caso segue em investigação.

Veja vídeo: