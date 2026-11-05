Após reunião com Lula, Durigan reafirma compromisso com sustentabilidade fiscal

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, manifestou nesta quinta-feira (5) o seu “compromisso” e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a “sustentabilidade das contas públicas”. O titular da pasta deu a declaração a jornalistas depois de reunião com o chefe do Executivo.

Durigan relatou que não trataram de medidas específicas no encontro. Disse que foi conversado sobre “pontos positivos da economia brasileira” e os “desafios à frente”.

“É uma economia que está com o desemprego em mínima histórica, inflação sob controle, mas passa por desafios. A taxa de juros é um desafio que nós temos. O cenário internacional, com guerra e pressão sobre os combustíveis, é um outro tema bastante explorado e o quanto isso pode impactar o custo de vida das pessoas”, declarou.

O titular da Fazenda contou que trabalhará com o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, para “afunilar e endereçar” medidas eventuais a Lula. Durigan disse que, durante esse processo, haverá escuta de diversos setores.

Durigan destacou ser necessária a adoção de uma “agenda resoluta e bastante clara para o futuro”.

Além disso, o ministro disse que não haverá nenhum problema ou dificuldade para “quem investe e produz” no Brasil com relação à previsibilidade. “Faço questão de comunicar qualquer avanço que a gente tiver nesse sentido, de maneira que a gente dê transparência, sempre garantindo o compromisso eleitoral do presidente, que é o social, com o nosso compromisso de seguir avançando e melhorando o resultado primário do país”, declarou.