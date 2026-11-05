Lula chama Durigan e Haddad ao Planalto para debater futuras medidas econômicas

Presidente Lula (PT) e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante o lançamento do Novo Desenrola

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou o ministro da Fazenda, Dário Durigan, e o ex-ministro Fernando Haddad para uma reunião no Palácio do Planalto para debater medidas econômicas do governo para os próximos meses. O encontro acontece na manhã desta quinta-feira (5) e terá a participação de economistas.

Lula quer reunir os aliados para definir novas medidas econômicas para tranquilizar o mercado financeiro e enviar sinalizações de compromisso com as contas públicas para o próximo governo. Há a expectativa das medidas serem anunciadas no domingo (8) em pronunciamento em rede nacional.

A equipe da Fazenda tem feito desenhos sobre as possibilidades de medidas e elas devem ser apresentadas a Lula no encontro. Haddad foi acionado por ter sido ministro da Fazenda, além da proximidade com o presidente da República.

Além de Durigan, Haddad e economistas, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e o presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, também devem participar do encontro.

Aos jornalistas, Durigan afirmou que as medidas devem ser implementadas ainda neste ano após o retorno de Lula da Turquia e das Filipinas. O petista segue para o primeiro país para a participar da COP31, enquanto no segundo ele participará da cúpula de países do Sudeste Asiático.