Após suspender transferências, Nubank normaliza operações em plataforma de criptomoedas
WO Nubank informou a normalização das operações de saques e depósitos na sua plataforma de criptomoedas desde esta sexta-feira (06), às 22h. Em nota, o banco digital disse que “a instabilidade em um fornecedor externo de dados não afetou sua infraestrutura, e os ativos e as informações dos clientes permaneceram protegidos”.
A instituição não informou qual é a prestadora de serviços que passa por instabilidade, mas conforme a Broadcast noticiou, o problema ocorreu em meio a uma sequência de turbulências em empresas de criptoativos que foram vítimas de ataques cibernéticos.
O Mercado Pago também havia anunciado ontem que havia suspendido serviços relacionados a moedas digitais.
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