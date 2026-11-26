IPCA-15: prévia da inflação sobe 0,22% em novembro, com pressão dos alimentos

Grupo Alimentação e bebidas registrou a maior variação do mês, com alta de 1,51%; tomate e cebola tiveram os principais aumentos

IPCA-15: prévia da inflação sobe 0,22% em novembro, com pressão dos alimentos

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou alta de 0,22% em novembro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado representa uma desaceleração em relação a outubro, quando o indicador avançou 0,32%. Apesar da redução no ritmo de alta, os preços dos alimentos voltaram a pressionar o índice, especialmente os produtos consumidos dentro de casa.

Prévia da inflação desacelera em novembro IPCA-15 foi de 0,32% em outubro para 0,22% em novembro Outubro 0,32% Novembro 0,22% Outubro 0,32% Novembro 0,22% Fonte: IBGE

O grupo Alimentação e bebidas apresentou a maior variação entre os nove grupos pesquisados, com aumento de 1,51% e impacto de 0,33 ponto percentual no resultado geral. Entre os principais destaques estão o tomate, que ficou 38,92% mais caro, e a cebola, com alta de 17,43%. As carnes também registraram elevação, de 3,65%, enquanto o arroz subiu 3,38%.

A alimentação no domicílio acelerou de 1,01% em outubro para 2,02% em novembro, o que retrata a pressão dos preços dos produtos alimentícios sobre o orçamento das famílias.

Os alimentos que mais pesaram no bolso Variação de preços em novembro, por produto 38,92% Tomate 17,43% Cebola 3,65% Carnes 3,38% Arroz 38,92% Tomate 17,43% Cebola 3,65% Carnes 3,38% Arroz

Grupo Transportes apresenta queda

Na direção contrária, o grupo Transportes apresentou queda de 0,71%, com impacto negativo de 0,14 ponto percentual no índice. O resultado foi influenciado principalmente pela redução de 9,57% nas passagens aéreas e de 1,23% no preço da gasolina.

No acumulado de 2026, o IPCA-15 registra alta de 4,38%. Considerando os últimos 12 meses, a variação chegou a 4,64%, acima dos 4,62% observados no período imediatamente anterior. Em novembro de 2025, o índice havia registrado alta de 0,20%.

O IPCA-15 acompanha a variação dos preços de produtos e serviços consumidos por famílias com rendimentos de um a 40 salários mínimos. O levantamento utiliza metodologia semelhante à do IPCA, indicador oficial da inflação brasileira, mas possui período de coleta e abrangência geográfica próprios.