Nubank e Mercado Pago suspendem transferências de criptomoedas
O Nubank e o Mercado Pago registraram nesta sexta-feira (6) instabilidade nas operações de criptoativos. As instituições financeiras suspenderam temporariamente serviços.
Em nota, o Mercado Pago informou que houve um incidente envolvendo um fornecedor externo de monitoramento de risco e prevenção à lavagem de dinheiro. Dessa forma, parte das transferências para carteiras externas foi bloqueada como medida de segurança.
“Garantindo que os recursos dos clientes permaneçam preservados, enquanto trabalhamos para restabelecer o serviço o quanto antes”, acrescentou o Mercado Pago.
A instituição alertou também que depósitos de criptomoedas recebidos podem sofrer atrasos na efetivação. Segundo a empresa, os valores pendentes serão creditados automaticamente assim que o serviço for restabelecido. O Mercado Pago ainda destacou que as operações de compra e venda de ativos virtuais estão operando normalmente.
O Nubank relatou que a indisponibilidade se deu por uma instabilidade no fornecedor externo de dados. Foram suspensos os serviços de depósitos e saques em criptomoedas. A instituição afirmou que a ocorrência não envolve sua infraestrutura interna nem compromete a segurança dos clientes.
Com informações de Estadão Conteúdo
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